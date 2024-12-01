Школьница пострадали в ДТП из-за пьяного водителя в Иркутской области

В районе поселка Рудногорска Нижнеилимского района 30 ноября пьяный водитель устроил дорожную аварию, в которой пострадали двое взрослых и 14-летняя школьница. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Иркутской области.
«44-летний водитель автомобиля “Тойота Алион” не справился с управлением и, совершив выезд на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем “Тойота Платц”», — рассказали АиФ-Иркутск в ГИБДД.
В результате дорожно-транспортного происшествия трое пассажиров Тойоты Платц получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших увезли в больницу Железногорска-Илимского. Автоинспекторы провели медицинское освидетельствование и выяснили, что предполагаемый виновник ДТП был пьян.
Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожной аварии. Региональная прокуратура контролирует проверку.
Накануне в Куйтунском районе в результате столкновения двух автомобилей погибли мужчина и женщина, а 15-летнему пассажиру понадобилась медицинская помощь.