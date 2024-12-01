Школьница пострадали в ДТП из-за пьяного водителя в Иркутской области

В районе поселка Рудногорска Нижнеилимского района 30 ноября пьяный водитель устроил дорожную аварию, в которой пострадали двое взрослых и 14-летняя школьница. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Иркутской области.