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Школьница пострадали в ДТП из-за пьяного водителя в Иркутской области

В результате дорожно-транспортного происшествия трое пассажиров Тойоты Платц получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших увезли в больницу Железногорска-Илимского.

Источник: ГУ МВД

В районе поселка Рудногорска Нижнеилимского района 30 ноября пьяный водитель устроил дорожную аварию, в которой пострадали двое взрослых и 14-летняя школьница. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Иркутской области.

«44-летний водитель автомобиля “Тойота Алион” не справился с управлением и, совершив выезд на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем “Тойота Платц”», — рассказали АиФ-Иркутск в ГИБДД.

В результате дорожно-транспортного происшествия трое пассажиров Тойоты Платц получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших увезли в больницу Железногорска-Илимского. Автоинспекторы провели медицинское освидетельствование и выяснили, что предполагаемый виновник ДТП был пьян.

Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожной аварии. Региональная прокуратура контролирует проверку.

Накануне в Куйтунском районе в результате столкновения двух автомобилей погибли мужчина и женщина, а 15-летнему пассажиру понадобилась медицинская помощь.