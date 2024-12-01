Избежал смертной казни и пожизненного: на свободу в декабре выйдет уфимский расчленитель Анвар Масалимов

В декабре этого года из колонии строгого режима выйдет 69-летний уроженец Уфы Анвар Масалимов, который получил широкую известность как первый человек в России, избежавший расстрела и оказавшийся на свободе. Текущий его срок, который вот-вот подойдет к концу, уже третий по счету. Рассказываем, как ему удалось оказаться в живых после смертного приговора и как он снова попал за решетку.
Масалимов был обычным заводчанином. К 23 годам он обзавелся семьей: женился и завел с супругой ребенка. Жизнь шла своим чередом, но все изменилось в 1980 году, когда мужчина был в командировке в городе Чайковском Пермского края. Там вечером после работы он выпивал с коллегами, а наутро проснулся рядом с телом одного из них. Анвар заявлял, что не помнит, что случилось. Но следователям удалось доказать его вину в убийстве товарища. Суд проговорил его к 15 годам колонии строгого режима. Спустя 11 лет его освободили условно-досрочно.
После отсидки Масалимов оказался в Тамбовской области, где в 1991 году снова совершил убийство. Его жертвой стал пенсионер, с которым он выпивал. Уроженец Уфы говорил, что тот якобы сжег фотографии его жены и сына, которые он хранил все 11 лет заключения. В ответ Анвар расчленил тело обидчика и сжег его останки в печи.
За второе убийство Масалимова приговорили к высшей мере наказания — расстрелу. Но пока он целых пять лет дожидался приговора, в 1997 был введен мораторий на смертную казнь. Тогда мужчине назначили пожизненный срок в самой суровой тюрьме страны — «Полярная сова». В свою очередь он стал строчить один за другим прошение о пересмотре приговора, и… это сработало. Из итогового решения убрали отягчающие обстоятельства, что позволило отменить пожизненное.
Масалимов вышел из тюрьмы в начале 2016 году. Покатавшись по стране, он вернулся в родную Уфу. Там мужчина поселился в комнатушке квартиры по улице Ленина, владелица которой — Светлана — дала ему кров взамен на то, что он будет готовить еду и убираться. Жилище это было не особо благополучным: хозяйка вместе с мужем выпивали и устраивали застолья с шумными маргинальными компаниями. В один из ноябрьских дней 2018 года 63-летний на тот момент Анвар Масалимов во время одной из таких пьянок набросился с ножом на супруга Светланы. Как говорила сама женщина, чтобы защитить ее от побоев. Масалимов ранил оппонента в печень, но тот выжил. Самого Анвара сразу же отправили в СИЗО — ждать суда.
Следствие шло почти год, и в сентябре Масалимову вынесли приговор: пять лет лишения свободы по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Итого на свободе «маньяк-расчленитель», как его прозвали после второго приговора, пробыл чуть больше трех лет.
Новость о выходе Масалимова из тюрьмы взбудоражила комментаторов в соцсети — мнения разделились на два лагеря. Одни считают, что его место в тюрьме.
— Все равно обратно вернется, такие люди уже не умеют жить иначе, — считает Олег Т.
— Ну выйдет он, и что? Ни работать не сможет, опять пить начнет, пьяная драка — и снова в тюрьму отправится. Мало у нас преступности в республике, — возмущается Ольга К.
А вот другие надеются, что, возможно, хотя бы на этот раз мужчина воспользуется шансом на новую свободную жизнь и попробует наладить отношения с родственниками, и те его примут. Впрочем, родной сын еще после его выхода на свободу в 2016 году наотрез отказался с ним общаться. И вряд ли в этот раз он захочет пускать отца в свою жизнь.