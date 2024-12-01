Избежал смертной казни и пожизненного: на свободу в декабре выйдет уфимский расчленитель Анвар Масалимов

Масалимов вышел из тюрьмы в начале 2016 году. Покатавшись по стране, он вернулся в родную Уфу. Там мужчина поселился в комнатушке квартиры по улице Ленина, владелица которой — Светлана — дала ему кров взамен на то, что он будет готовить еду и убираться. Жилище это было не особо благополучным: хозяйка вместе с мужем выпивали и устраивали застолья с шумными маргинальными компаниями. В один из ноябрьских дней 2018 года 63-летний на тот момент Анвар Масалимов во время одной из таких пьянок набросился с ножом на супруга Светланы. Как говорила сама женщина, чтобы защитить ее от побоев. Масалимов ранил оппонента в печень, но тот выжил. Самого Анвара сразу же отправили в СИЗО — ждать суда.