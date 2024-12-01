В севастопольской многоэтажке упал лифт: пострадала 34-летняя женщина

На место также прибыли следователи. Они осмотрели место происшествия, а также опросили жильцов и представителей управляющей компании. И.о. руководителя Главного следственного управления Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Следователи оценят действия людей, ответственных за обслуживание и ремонт лифтового оборудования.