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В севастопольской многоэтажке упал лифт: пострадала 34-летняя женщина

В результате падения лифта в Севастополе пострадала 34-летняя женщина.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 30 ноября, в одном из многоквартирных домов в Севастополе упал лифт, в результате чего пострадала 34-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным севастопольской прокуратуры, инцидент произошел в 22.15 на Лабораторном шоссе. В подъезде дома № 33Б лифт начал ехать вверх с первого этажа. В какой-то момент кабина упала примерно на метр. После этого произошло экстренное торможение.

Внутри находилась 34-летняя женщина. Она направлялась к родственнице. В результате пассажирка получила травмы. На место прибыли сотрудники МЧС. Спасатели эвакуировали женщину из кабины. После этого пострадавшую увезли в больницу.

На место также прибыли следователи. Они осмотрели место происшествия, а также опросили жильцов и представителей управляющей компании. И.о. руководителя Главного следственного управления Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Следователи оценят действия людей, ответственных за обслуживание и ремонт лифтового оборудования.

«Также в рамках дела будут тщательным образом проверены доводы жильцов из соцсетей о длительных перебоях в работе лифта, подаче гражданами жалоб и бездействии уполномоченных служб», — отметили в СК.

Прокуратура начала проводить проверку по факту инцидента.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в надзорном ведомстве.

МЧС