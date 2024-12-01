Калининградец избил понятых во время обыска

В отношении фигуранта расследуется уголовное дело по статьям УК РФ, связанным с вмешательством в деятельность лица, производящего дознание, угрозами применения насилия и оскорблением представителей власти. 25 октября 2024 года во время обыска в его жилище в посёлке Камаричи фигурант избил понятых и высказывал оскорбления и угрозы в адрес полицейских, пытался повредить имущество, подлежащее изъятию.