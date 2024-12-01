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Калининградец избил понятых во время обыска

Житель Озерского района Калининградской области подозревается в воспрепятствовании производству предварительного расследования, угрозах применения насилия и оскорблении представителей власти.

Источник: Янтарный край

В отношении фигуранта расследуется уголовное дело по статьям УК РФ, связанным с вмешательством в деятельность лица, производящего дознание, угрозами применения насилия и оскорблением представителей власти. 25 октября 2024 года во время обыска в его жилище в посёлке Камаричи фигурант избил понятых и высказывал оскорбления и угрозы в адрес полицейских, пытался повредить имущество, подлежащее изъятию.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления обстоятельств преступлений и закрепления доказательной базы, сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.