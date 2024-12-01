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В полиции прокомментировали погоню 10 машин ДПС за «Камри» в Новосибирске

В автомобиле ехали подозреваемые в грабеже.

Источник: Комсомольская правда

В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали погоню 10 патрульных машин за водителем «Камри». Как пояснили в пресс-службе, в автомобиле находились двое человек, подозреваемых в грабеже.

— В результате преследования полицейские остановили транспорт и задержали двоих людей, которые находились в салоне. Задержанных доставили в отдел полиции для разбирательств, — информируют в региональном МВД.

По предварительной информации, молодые люди угнали у мужчины автомобиль и личные вещи, применяя при этом физическую силу.