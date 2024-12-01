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Под Екатеринбургом водитель Skoda снес опору линии электропередач

В Новоберезовском водитель легковушки снес опору линии электропередач.

Источник: ГИБДД по Свердловской области

В поселке Новоберезовский под Екатеринбургом водитель Skoda Octavia снес опору линии электропередач. ДТП произошло 30 ноября около 13:00.

— Водитель, двигаясь в сторону Березовского, при совершении левого поворота, не справился с управлением и допустил наезд на опору электропередач, — сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

ДТП обошлось без пострадавших. Машина получила механические повреждения. После повреждения электросети на место была вызвана аварийная служба.

— В отношении водителя Skoda Octavia составили материал по ст.12.33 КоАП РФ за повреждение технического сооружения, — добавляют в ведомстве.

Статья влечет наложение административного штрафа от 5 до 300 тысяч рублей. Госавтоинспекция по Свердловской области проводит проверку.