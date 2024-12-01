Под Екатеринбургом водитель Skoda снес опору линии электропередач

В поселке Новоберезовский под Екатеринбургом водитель Skoda Octavia снес опору линии электропередач. ДТП произошло 30 ноября около 13:00.
— Водитель, двигаясь в сторону Березовского, при совершении левого поворота, не справился с управлением и допустил наезд на опору электропередач, — сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
ДТП обошлось без пострадавших. Машина получила механические повреждения. После повреждения электросети на место была вызвана аварийная служба.
— В отношении водителя Skoda Octavia составили материал по ст.12.33 КоАП РФ за повреждение технического сооружения, — добавляют в ведомстве.
Статья влечет наложение административного штрафа от 5 до 300 тысяч рублей. Госавтоинспекция по Свердловской области проводит проверку.