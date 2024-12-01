Сирийская армия взяла под контроль несколько районов

«Подразделениям наших вооруженных сил удалось взять под контроль ряд районов после изгнания из них террористов, наиболее важными из которых были Калаат аль-Мадик и Маардас», — сказал он.
По словам собеседника телеканала, там уничтожили десятки террористов, а остальные скрылись.
В то же время подразделения, действовавшие ночью в северных окрестностях Хамы, усилили оборонительные линии огневыми средствами, личным составом и военной техникой и не позволили террористам прорваться, добавил источник. В результате, по его словам, за последние три дня ликвидированы тысячи боевиков.
Сирийская авиация продолжает уничтожать опорные пункты террористов в окрестностях Алеппо и Идлиба, заключил собеседник канала.
В среду, 27 ноября, группировки, входящие в «Хайят Тахрир аш-Шам»*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по деревням, населенным пунктам и позициям военных.
Сирийская армия ответила на нападение, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике. По информации заместителя руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олега Игнасюка, за предыдущие сутки сирийские правительственные войска уничтожили в Алеппо и Идлибе не менее 300 боевиков.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. После освобождения армией большей части страны разрозненные группы террористов действуют в пустынных районах на севере и северо-востоке.
Боевики периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.
* Запрещенная в России террористическая группировка