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Сирийская армия взяла под контроль несколько районов

ДАМАСК, 1 дек — РИА Новости. Сирийская армия не пропустила террористов к северу от города Хама и взяла под контроль несколько важных районов, сообщил источник из сирийского министерства обороны телеканалу «Аль-Ихбария».

Источник: РИА "Новости"

«Подразделениям наших вооруженных сил удалось взять под контроль ряд районов после изгнания из них террористов, наиболее важными из которых были Калаат аль-Мадик и Маардас», — сказал он.

По словам собеседника телеканала, там уничтожили десятки террористов, а остальные скрылись.

В то же время подразделения, действовавшие ночью в северных окрестностях Хамы, усилили оборонительные линии огневыми средствами, личным составом и военной техникой и не позволили террористам прорваться, добавил источник. В результате, по его словам, за последние три дня ликвидированы тысячи боевиков.

Сирийская авиация продолжает уничтожать опорные пункты террористов в окрестностях Алеппо и Идлиба, заключил собеседник канала.

В среду, 27 ноября, группировки, входящие в «Хайят Тахрир аш-Шам»*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по деревням, населенным пунктам и позициям военных.

Сирийская армия ответила на нападение, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике. По информации заместителя руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олега Игнасюка, за предыдущие сутки сирийские правительственные войска уничтожили в Алеппо и Идлибе не менее 300 боевиков.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. После освобождения армией большей части страны разрозненные группы террористов действуют в пустынных районах на севере и северо-востоке.

Боевики периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.

* Запрещенная в России террористическая группировка