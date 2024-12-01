В Башкирии мужчина из-за ревности задушил жену и свел счеты с жизнью

По предварительным данным, между супругами вспыхнула ссора, вызванная ревностью мужа. В ходе конфликта, который, как говорят очевидцы, был довольно бурным, мужчина задушил свою жену. Позже он попытался инсценировать самоубийство женщины и покончил с собой.