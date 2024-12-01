В Башкирии мужчина из-за ревности задушил жену и свел счеты с жизнью

Иглинским межрайонным следственным отделом СУ СК России возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, который подозревается в убийстве своей жены. По информации регионального Следкома, трагедия произошла в ночь с 28 на 29 ноября.
По предварительным данным, между супругами вспыхнула ссора, вызванная ревностью мужа. В ходе конфликта, который, как говорят очевидцы, был довольно бурным, мужчина задушил свою жену. Позже он попытался инсценировать самоубийство женщины и покончил с собой.
В ходе первоначальных действий были собраны все необходимые улики, а также назначен комплекс судебных экспертиз. Следователи опрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства произошедшего.
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