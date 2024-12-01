Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии мужчина из-за ревности задушил жену и свел счеты с жизнью

В Башкирии мужчина убил жену и покончил с собой.

Источник: Комсомольская правда

Иглинским межрайонным следственным отделом СУ СК России возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, который подозревается в убийстве своей жены. По информации регионального Следкома, трагедия произошла в ночь с 28 на 29 ноября.

По предварительным данным, между супругами вспыхнула ссора, вызванная ревностью мужа. В ходе конфликта, который, как говорят очевидцы, был довольно бурным, мужчина задушил свою жену. Позже он попытался инсценировать самоубийство женщины и покончил с собой.

В ходе первоначальных действий были собраны все необходимые улики, а также назначен комплекс судебных экспертиз. Следователи опрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.