Пьяный мужчина покусал посетителя туалета в ТРЦ на юго-западе Петербурга

Фильм ужасов о зомби невольно пережил 24-летний житель Петербурга, который сходил в туалет в ТРЦ «Прибалтийский» на юго-западе города. 30 ноября в уборной на него напал другой посетитель в пьяном дурмане. Как рассказывает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах, между мужчинами завязалась драка, в ходе которой один из них применил зубы.