Пьяный мужчина покусал посетителя туалета в ТРЦ на юго-западе Петербурга

Фильм ужасов о зомби невольно пережил 24-летний житель Петербурга, который сходил в туалет в ТРЦ «Прибалтийский» на юго-западе города. 30 ноября в уборной на него напал другой посетитель в пьяном дурмане. Как рассказывает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах, между мужчинами завязалась драка, в ходе которой один из них применил зубы.
— 24-летний парень зашел в туалет, и на него сразу же набросился мужик, по виду пьяный. Началась потасовка, и парень брызнул в лицо обидчику перцовым баллончиком, а после вытащил его в холл. Там дебошир, лежа на полу, начал кусать парня за ноги, — сообщает источник телеканала.
К слову, до нападения буйный мужчина кидался и на других посетителей ТЦ, а потом пропал. Оказалось, что он пережидал в туалете. На дебошира написали аж четыре заявления в полицию. Проводится проверка.