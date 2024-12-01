МВД Словакии расследует подготовку терактов на нефтепроводе «Дружба»

У нефтепровода «Дружба» две ветки: северная и южная. Южная ветка, которая проходит через Украину, обеспечивает поставки российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная проходит через Белоруссию, Польшу и Германию, поставки по ней заблокированы с лета 2023 года из-за санкций.