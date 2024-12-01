МВД Словакии расследует подготовку терактов на нефтепроводе «Дружба»

По словам министра, которые приводит портал Pravda, 26 ноября правоохранители задержали нескольких человек, подозреваемых в причастности к подготовке терактов. Среди них — граждане Словакии и Украины. Он отметил, что информации разведки недостаточно для предъявления обвинений. Имена задержанных министр не уточнил.
«Во время обысков в машине у группировки были найдены несколько дронов, телефонов, сим-карт, а также карты с отмеченными критически важными объектами инфраструктуры Словакии. Речь идет конкретно о трубопроводе “Дружба”», — сказал Матуш Шутай-Эшток.
У нефтепровода «Дружба» две ветки: северная и южная. Южная ветка, которая проходит через Украину, обеспечивает поставки российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная проходит через Белоруссию, Польшу и Германию, поставки по ней заблокированы с лета 2023 года из-за санкций.