Из-за порыва на водоводе без воды остался город Цимлянск

В городе Цимлянске Ростовской области произошел порыв на водоводе, расположенном в районе дома № 43/38 по улице Ленина. Об этом в Телеграм написал и.о. министра ЖКХ донского региона Сергей Орлов.
Над устранением последствий коммунальной аварии сейчас работает одна бригада «УРСВ». Они используют три единицы техники.
Работы должны быть завершены ориентировочно 1 декабря до 13.00, сообщил министр ЖКХ.
Напомним, что в Ростове из-за порыва на теплотрассе без отопления остались десять домов в микрорайоне Военвед. Там починить обещают до 17.00.