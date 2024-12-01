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Из-за порыва на водоводе без воды остался город Цимлянск

Воду в Цимлянске пообещали дать до 13.00.
Источник: Комсомольская правда

В городе Цимлянске Ростовской области произошел порыв на водоводе, расположенном в районе дома № 43/38 по улице Ленина. Об этом в Телеграм написал и.о. министра ЖКХ донского региона Сергей Орлов.

Над устранением последствий коммунальной аварии сейчас работает одна бригада «УРСВ». Они используют три единицы техники.

Работы должны быть завершены ориентировочно 1 декабря до 13.00, сообщил министр ЖКХ.

Напомним, что в Ростове из-за порыва на теплотрассе без отопления остались десять домов в микрорайоне Военвед. Там починить обещают до 17.00.