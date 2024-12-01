Полиция Грузии задержала 50 человек во время протеста в Тбилиси

Уточняется, что некоторых из задержанных полиция позже выпустила из изоляторов временного содержания, другим предъявляют обвинения по административным статьям. Им выписывают штрафы за неподчинение полицейским и хулиганство, некоторых отправляют в административное заключение.
Адвокаты задержанных заявляют, что у ряда подсудимых зафиксированы различные травмы. Адвокат Лаша Цуцкиридзе рассказал, что у людей были сломаны ребра, травмы головы. «У другого сломана челюсть, а двое, насколько я знаю, обратились в больницу. Из-за этого процесс по их делам не может состояться физически», — отметил господин Цуцкиридзе.
Протесты в Тбилиси начались 28 ноября после решения властей на четыре года приостановить переговоры о членстве в Евросоюзе. В ночь на 30 ноября полиция задержала 107 человек. В ночь на 1 декабря протестующие обстреляли пиротехникой здание парламента, из-за чего в нем начался пожар. Полиция применяла спецсредства для разгона митингов, среди задержанных также были восемь россиян.