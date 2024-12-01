Полиция Грузии задержала 50 человек во время протеста в Тбилиси

Протесты в Тбилиси начались 28 ноября после решения властей на четыре года приостановить переговоры о членстве в Евросоюзе. В ночь на 30 ноября полиция задержала 107 человек. В ночь на 1 декабря протестующие обстреляли пиротехникой здание парламента, из-за чего в нем начался пожар. Полиция применяла спецсредства для разгона митингов, среди задержанных также были восемь россиян.