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В Екатеринбурге загорелся цех по производству полистирола

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Цех по производству полистирола горит в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«На территории промышленной зоны в районе улицы Испытателей в Екатеринбурге горит цех по производству полистирола», — сказали в министерстве.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. метров.

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