В Екатеринбурге загорелся цех по производству полистирола

«На территории промышленной зоны в районе улицы Испытателей в Екатеринбурге горит цех по производству полистирола», — сказали в министерстве.
По предварительным данным, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. метров.
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Цех по производству полистирола горит в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.
«На территории промышленной зоны в районе улицы Испытателей в Екатеринбурге горит цех по производству полистирола», — сказали в министерстве.
По предварительным данным, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. метров.