Бастрыкин потребовал возбудить дело после драки мигрантов и жителя Екатеринбурга

Отмечается, что драка произошла в салоне автобуса: мигранты избили местного жителя, высказали угрозы и оскорбления водителю и другим пассажирам.
«После совершения противоправных действий фигуранты с места происшествия скрылись», — добавили в СКР.
Ранее Telegram-канал «Толерастия» сообщал, что инцидент произошел из-за отказа мигранта платить за проезд в автобусе. «Единственным, кто заступился за кондуктора, оказался пассажир, который помог его скрутить», — сказано в сообщении.
По данным СКР, ведомством по Свердловской области организована процессуальная проверка. Доклад об установленных обстоятельствах и результатах расследования генералу Бастрыкину представит и.о. руководителя СУ СКР по региону Константин Мирошниченко. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.