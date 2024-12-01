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Бастрыкин потребовал возбудить дело после драки мигрантов и жителя Екатеринбурга

Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о противоправных действиях мигрантов в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Коммерсантъ

Отмечается, что драка произошла в салоне автобуса: мигранты избили местного жителя, высказали угрозы и оскорбления водителю и другим пассажирам.

«После совершения противоправных действий фигуранты с места происшествия скрылись», — добавили в СКР.

Ранее Telegram-канал «Толерастия» сообщал, что инцидент произошел из-за отказа мигранта платить за проезд в автобусе. «Единственным, кто заступился за кондуктора, оказался пассажир, который помог его скрутить», — сказано в сообщении.

По данным СКР, ведомством по Свердловской области организована процессуальная проверка. Доклад об установленных обстоятельствах и результатах расследования генералу Бастрыкину представит и.о. руководителя СУ СКР по региону Константин Мирошниченко. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

СК