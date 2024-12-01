В Екатеринбурге произошел крупный пожар в районе Кольцово: горит промзона

В Екатеринбурге в районе Кольцово сильный пожар. На территории промзоны загорелся цех по производству полистирола. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в МЧС по Свердловской области.
— На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. К месту следуют дополнительные силы и средства. Информации о пострадавших не поступало, — сообщают в ведомстве.
На месте ЧП работают 62 специалиста и 22 единицы техники. Как рассказывают «КП-Екатеринбург» очевидцы, возле промзоны скопилось гигантское облако дыма, рядом сильно пахнет гарью.
— Я проезжала мимо на машине, вокруг очень сильное задымление. Ветер уносит его в сторону Арамиля, — рассказала читательница «КП-Екатеринбург».
Причины пожара пока неизвестны. В Роспотребнадзоре сообщили, что проверят качество воздуха в микрорайоне Кольцово, а также дали рекомендации по правилам безопасности его жителям.