Третий лишний: Под Ростовом таксист, которого отправили во френдзону, с ножом напал на жениха бывшей

В Ростовской области местного жителя осудили за то, что он ударил ножом в живот сожителя бывшей гражданской жены. Но, несмотря на то, что пострадавший простил обидчика, мужчину все равно отправили в тюрьму.
НЕ ОТКАЗЫВАЛ В ПОМОЩИ.
39-летний Евгений два года прожил в гражданском браке с 37-летней Вероникой, но потом они расстались. Со слов мужчины, острых конфликтов не было, но в какой-то момент пара поняла: им больше не по пути. Они решили разойтись, но остаться друзьями.
— У Вероники — двое детей от предыдущего брака. Я понимал, что ей будет нужна помощь, и никогда не отказывал в этом даже после расставания.
Женщина периодически просила бывшего о мелких услугах: отвезти в магазин или на рынок. Позже, уже на допросе, Евгений скажет: «Я работаю таксистом и постоянно мотаюсь по городу, поэтому подвезти ее мне было не сложно. Часто выручал. А как иначе?».
Время шло. Вероника познакомилась с Андреем и вскоре они сошлись.
Осужденного отправили в колонию общего режима Михаил ФРОЛОВ.
НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛОСЬ.
Евгений же по-прежнему был одинок. Жил с мамой и все еще поддерживал дружеские отношения с Вероникой. Иногда она жаловалась другу на нового мужчину. С ее слов, Андрей часто был вспыльчив, из-за чего случались скандалы. А главным поводом для ссор было то, что Вероника общается с Евгением.
— Андрею не нравилось, что Женя мне помогает, — сообщит потом женщина оперативникам.
Пару раз Андрей требовал от Евгения, чтобы тот навсегда исчез из их жизни. Но ничего не менялось.
ХОТЕЛ ВЕРНУТЬ ТЕЛЕФОН.
Как-то Вероника в очередной раз попросила Евгения подбросить ее до дома. Тот забрал женщину и ее детей из гостей, повез домой. По дороге водитель и пассажирка поссорились.
— Она начала меня оскорблять. Я попросил ее выйти из салона. Вероника так и сделала. Потом не смог найти свой мобильный и подумал, что забрала она. А гаджет ведь даже не мой, а мамин. Я поехал к Веронике потому, что хотел вернуть телефон, — говорит Евгений.
Полиция задержала агрессора по горячим следам Алексей БУЛАТОВ.
Но бывшая и ее сожитель оказались не рады мужчине. Как потом скажет Андрей, он разозлился из-за того, что Евгений продолжает общаться с его женщиной. Мужчины начали драться, но сила оказалась явно не на стороне Евгения.
— Поэтому достал из машины нож, который всегда вожу с собой, и ударил им Андрея, — признается Евгений.
После этого таксист уехал домой, а раненый — в больницу.
ДВА ГОДА КОЛОНИИ.
Как следует из информации, опубликованной на сайте суда, в отношении Евгения возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». К оглашению приговора Андрей уже выздоровел и пришел на суд. Он сказал, что давно не держит обиды и просил не наказывать Евгения.
Однако суд признал обвиняемого виновным и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.