Третий лишний: Под Ростовом таксист, которого отправили во френдзону, с ножом напал на жениха бывшей

— Она начала меня оскорблять. Я попросил ее выйти из салона. Вероника так и сделала. Потом не смог найти свой мобильный и подумал, что забрала она. А гаджет ведь даже не мой, а мамин. Я поехал к Веронике потому, что хотел вернуть телефон, — говорит Евгений.