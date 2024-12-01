Пожар в котельной из-за неисправности печи произошел в Куйтунском районе

Сотрудники МЧС напоминают о правилах безопасности при использовании печного отопления. Необходимо регулярно проверять состояние задвижки и очищать дымоходы, не оставляться печь без присмотра, подальше убирать от нее вещи и отодвинуть мебель, а также доверять осмотр печи только специалистам.