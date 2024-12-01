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Пожар в котельной из-за неисправности печи произошел в Куйтунском районе

В результате происшествия никто не пострадал.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пожар в котельной произошел в Куйтунском районе Иркутской области. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

— Дознаватели МЧС России установили, что возгорание возникло из-за неисправности системы печного отопления. Причиной стало отсутствие надлежащего утолщения дымохода в месте его соприкосновения с конструкциями дома, — говорится в сообщении.

Огонь на 3 квадратах ликвидировали 4 сотрудника и 2 единицы техники ведомства. Погибших и пострадавших нет.

Сотрудники МЧС напоминают о правилах безопасности при использовании печного отопления. Необходимо регулярно проверять состояние задвижки и очищать дымоходы, не оставляться печь без присмотра, подальше убирать от нее вещи и отодвинуть мебель, а также доверять осмотр печи только специалистам.