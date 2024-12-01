Пожар в котельной из-за неисправности печи произошел в Куйтунском районе

Пожар в котельной произошел в Куйтунском районе Иркутской области. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
— Дознаватели МЧС России установили, что возгорание возникло из-за неисправности системы печного отопления. Причиной стало отсутствие надлежащего утолщения дымохода в месте его соприкосновения с конструкциями дома, — говорится в сообщении.
Огонь на 3 квадратах ликвидировали 4 сотрудника и 2 единицы техники ведомства. Погибших и пострадавших нет.
Сотрудники МЧС напоминают о правилах безопасности при использовании печного отопления. Необходимо регулярно проверять состояние задвижки и очищать дымоходы, не оставляться печь без присмотра, подальше убирать от нее вещи и отодвинуть мебель, а также доверять осмотр печи только специалистам.