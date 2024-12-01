Многодетная мать оставила в снегу грудного ребенка в Нижнем Новгороде

37-летняя жительница Нижнего Новгорода оставила на снегу своего грудного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Как выяснилось, ранее в поле зрения органов внутренних дел гражданка не попадала.
На квартиру к женщине выехали органы опеки и правоохранительных органов. Две 5-месячные девочки помещены в детскую городскую больницу, решается вопрос о помещении 10-летней дочки в соцучреждение. Старший 14-летний сын находится у бабушки.
Полицейские проводят проверку.