Пенсионерка сварилась заживо в квартире в Петербурге

79-летняя пенсионерка погибла в своей квартире в Колпинском районе Петербурга в результате несчастного случая. Ее обнаружила сиделка, пришедшая к ней в утреннюю смену. У бабушки были страшные ожоги почти по всему телу. Ей вызвали скорую помощь. Пожилую женщину госпитализировали, она провела в отделении реанимации целых шесть дней. Медики до конца боролись за ее жизнь, но ночью 1 декабря она скончалась.
— У пенсионерки диагностировали ожоги кипятком на туловище, ногах и гениталиях. Она получила травмы в своей квартире на Пролетарской улице в Колпино, — уточнил источник АН «Оперативное прикрытие».
Добавим. Что следственные органы проводят проверку по факту гибели пенсионерки. Выясняется, как именно она получила смертельные травмы. Не исключено, что это произошло после принятия ванны или готовки еды на кухне. Сиделка прояснить ситуацию не смогла.