Пенсионерка сварилась заживо в квартире в Петербурге

79-летняя пенсионерка погибла в своей квартире в Колпинском районе Петербурга в результате несчастного случая. Ее обнаружила сиделка, пришедшая к ней в утреннюю смену. У бабушки были страшные ожоги почти по всему телу. Ей вызвали скорую помощь. Пожилую женщину госпитализировали, она провела в отделении реанимации целых шесть дней. Медики до конца боролись за ее жизнь, но ночью 1 декабря она скончалась.