Самолет SSJ-100 авиакомпании «Азимут» совершил экстренную посадку в Минводах

На борту находились 101 пассажир и 4 члена экипажа. Никто не пострадал. «Минераловодским следственным отделом на транспорте ЗМСУТ СК России по факту возвращения воздушного судна в аэропорт вылета проводится доследственная проверка», — сказано в сообщении ведомства.
В «Азимуте» уточнили, что самолет вылетел из Минеральных Вод в 08:35 мск. Однако спустя 45 минут — в 09:19 мск — снова приземлился в аэропорту вылета «по технической причине». «Посадка в аэропорту Минеральные Воды выполнена благополучно. Пассажиров в Сочи доставит резервный борт авиакомпании “Азимут”», — добавил перевозчик.
Это не единственный инцидент с самолетами «Азимута» за последние несколько дней. Наиболее серьезный произошел 24 ноября: у вылетевшего из Сочи SSJ 100 загорелся двигатель во время посадки в турецком аэропорту. Никто из находившихся на борту 89 пассажиров и 6 членов экипажа не пострадал. Причина возгорания двигателя не связана с конструкцией самолета, говорили в Росавиации. СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).