Самолет SSJ-100 авиакомпании «Азимут» совершил экстренную посадку в Минводах

Это не единственный инцидент с самолетами «Азимута» за последние несколько дней. Наиболее серьезный произошел 24 ноября: у вылетевшего из Сочи SSJ 100 загорелся двигатель во время посадки в турецком аэропорту. Никто из находившихся на борту 89 пассажиров и 6 членов экипажа не пострадал. Причина возгорания двигателя не связана с конструкцией самолета, говорили в Росавиации. СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).