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В Башкирии произошел пожар из-за брошенного в газовый баллончик молотка

В Башкирии вспыхнул пожар из-за газового баллончика.

Источник: Комсомольская правда

Ночью в деревне Ахметово Кушнаренковского района произошел пожар в доме многодетной семьи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по РБ.

По информации ведомства, все началось с обычной уборки в котельной. Женщина, наводившая порядок, случайно бросила молоток, который попал в газовый баллончик. Это привело к мгновенной вспышке, и хозяйка дома получила ожоги. Ее муж, увидев, что происходит, бросился на помощь и попытался потушить пламя, но тоже пострадал.

Несмотря на ситуацию, мать быстро среагировала и вывела из дома детей, возрастом от 1 до 13 лет. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые смогли локализовать пожар на площади в один квадратный метр. Сейчас женщина находится в больнице с ожогами, а ее муж отказался от госпитализации.

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