В Башкирии произошел пожар из-за брошенного в газовый баллончик молотка

Несмотря на ситуацию, мать быстро среагировала и вывела из дома детей, возрастом от 1 до 13 лет. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые смогли локализовать пожар на площади в один квадратный метр. Сейчас женщина находится в больнице с ожогами, а ее муж отказался от госпитализации.