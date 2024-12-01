В Башкирии произошел пожар из-за брошенного в газовый баллончик молотка

Ночью в деревне Ахметово Кушнаренковского района произошел пожар в доме многодетной семьи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по РБ.
По информации ведомства, все началось с обычной уборки в котельной. Женщина, наводившая порядок, случайно бросила молоток, который попал в газовый баллончик. Это привело к мгновенной вспышке, и хозяйка дома получила ожоги. Ее муж, увидев, что происходит, бросился на помощь и попытался потушить пламя, но тоже пострадал.
Несмотря на ситуацию, мать быстро среагировала и вывела из дома детей, возрастом от 1 до 13 лет. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые смогли локализовать пожар на площади в один квадратный метр. Сейчас женщина находится в больнице с ожогами, а ее муж отказался от госпитализации.
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