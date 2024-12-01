В ДТП с каршерингом в Нижнем Новгороде погиб подросток

«Водитель 2008 года рождения, управлявший автомобилем “Фольксваген Поло”, не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. В результате ДТП один пассажир 2008 года рождения получил травмы, не совместимые с жизнью, водитель и пять пассажиров 2005, 2008, 2007, 2009 и 2010 годов рождения, среди которых четыре девушки, получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.