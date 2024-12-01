В ДТП с каршерингом в Нижнем Новгороде погиб подросток

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек — РИА Новости. Семеро подростков на каршеринговой машине попали в ДТП в Нижнем Новгороде, один из них погиб, шестеро пострадали, сообщает МВД региона.
Авария произошла около 1:07 мск в воскресенье на 5-м километре автодороги Зеленый город в Нижегородском районе.
«Водитель 2008 года рождения, управлявший автомобилем “Фольксваген Поло”, не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. В результате ДТП один пассажир 2008 года рождения получил травмы, не совместимые с жизнью, водитель и пять пассажиров 2005, 2008, 2007, 2009 и 2010 годов рождения, среди которых четыре девушки, получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.
Сотрудниками ГАИ и следственно-оперативной группы полиции установлено, что автомобиль «Фольксваген Поло» принадлежит каршеринговой компании, а аккаунт, по которому арендовано авто, зарегистрирован на пострадавшего пассажира 2005 года рождения.
«Вынесено определение о возбуждении административного материала по части 2 статьи 12.8 КоАП РФ (Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения)», — отмечается в сообщении.
Полицией устанавливаются обстоятельства происшествия, проводится проверка.