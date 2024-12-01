Opel вылетел в кювет и опрокинулся в Могилевском районе

В Могилевском районе автомобиль опрокинулся на трассе, сообщили в телеграм-канале «Милиция Могилевщины» УВД Могилевского облисполкома.
Жесткое ДТП произошло неподалеку от агрогородка Романовичи около 22.00 часов 30 ноября. Установлено, что 30-летний водитель «Опеля» допустил опрокидывание из-за невнимательности.
Мужчина не выбрал безопасную скорость и не учел дорожные и погодные условия. В итоге водитель не справился с управлением, авто съехало с проезжей части, оказалось в кювете и перевернулось.
В ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован.
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