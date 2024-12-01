При пожаре в цехе Екатеринбурга пострадал один человек, 70 эвакуировались

С территории цеха по производству полистирола в Екатеринбурге, площадь пожара на котором увеличилась до 1,5 тыс. кв. м, эвакуировались 70 человек, сообщили в пресс-службе МЧС. По данным ведомства, один человек в результате происшествия пострадал. Кровля цеха обрушилась на 400 кв. м.