При пожаре в цехе Екатеринбурга пострадал один человек, 70 эвакуировались

Для замеров предельно допустимой концентрации продуктов горения в воздухе к месту пожара была направлена лаборатория МЧС. Позднее в ведомстве уточнили, что превышения вредных веществ в воздухе нет. «К месту следует пожарный поезд. К тушению привлечены 95 специалистов и 35 единиц техники», — уточнили в МЧС.
Пожар на улице Испытателей в микрорайоне Кольцово произошел днем 1 декабря, его изначальная площадь составляла 1 тыс. кв. м. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в связи с пожаром на складе призвало жителей использовать маски и респираторы при необходимости выхода на улицу.