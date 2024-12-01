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При пожаре в цехе Екатеринбурга пострадал один человек, 70 эвакуировались

С территории цеха по производству полистирола в Екатеринбурге, площадь пожара на котором увеличилась до 1,5 тыс. кв. м, эвакуировались 70 человек, сообщили в пресс-службе МЧС. По данным ведомства, один человек в результате происшествия пострадал. Кровля цеха обрушилась на 400 кв. м.

Источник: РИА "Новости"

Для замеров предельно допустимой концентрации продуктов горения в воздухе к месту пожара была направлена лаборатория МЧС. Позднее в ведомстве уточнили, что превышения вредных веществ в воздухе нет. «К месту следует пожарный поезд. К тушению привлечены 95 специалистов и 35 единиц техники», — уточнили в МЧС.

Пожар на улице Испытателей в микрорайоне Кольцово произошел днем 1 декабря, его изначальная площадь составляла 1 тыс. кв. м. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в связи с пожаром на складе призвало жителей использовать маски и респираторы при необходимости выхода на улицу.

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