На горящем в Екатеринбурге производстве полистирола обрушилась кровля

Специалисты не зафиксировали превышения вредных веществ в воздухе. Пожар тушат 95 человек и 35 единиц техники, также к горящему зданию отправили пожарный поезд.
Цех по производству полистирола загорелся в Екатеринбурге утром 1 декабря, огонь распространился на 1,5 тыс. кв. м. С территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек, предварительно, есть один пострадавший.
Завод расположен на улице Испытателей в Кольцово — пригороде Екатеринбурга, где находится аэропорт. На этой улице находится производство строительной компании «Полистирол-Строй».
Полистирол — один из термопластичных полимеров, результат полимеризации стирола, он служит основой для производства многих видов пластмасс. Панели из вспененного полистирола (EPS) используются для теплоизоляции.