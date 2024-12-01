В Нижнем Новгороде женщина бросила раздетого младенца в снег

В Нижнем Новгороде полицейские установили личность женщины, оставившей на снегу своего грудного ребенка. Опубликованное в Сети скандальное видео с места происшествия вызвало громкий резонанс. На кадрах видно, как женщина бросает раздетого малыша в снег и кричит на него.