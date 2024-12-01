Хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву с применением «гиперзвуковой ракеты»

«Ракетные войска провели операцию, атаковав важную цель в оккупированном районе Яффо с применением гиперзвуковой ракеты “Палестина-2”, — сказал Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.
По слова представителя «Ансар Аллах», ракета «успешно поразила цель». Он отметил, что на фоне продолжающихся преступлений Израиля в секторе Газа хуситы «удвоят военные операции с использованием ракет и беспилотников».
Утром 1 декабря пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о срабатывании в некоторых районах центральной части страны сирен воздушной тревоги из-за запуска ракет из Йемена. Позже израильские военные проинформировали, что ВВС перехватили ракету до того, как она вошла в воздушное пространство страны.
После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.
В ответ на действия «Ансар Аллах» американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. Впоследствии вооруженные силы Великобритании и США стали регулярно наносить удары по военным объектам мятежников в различных провинциях Йемена.