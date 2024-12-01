Пожар возник на Минском инструментальном заводе, есть пострадавшие

Как уточняется на сайте ведомства, информация о том, что произошло возгорание, поступило на номер «112» в 9:02. На место происшествия оперативно выбыли подразделения спасателей, и в 9:21 пожар был ликвидирован, однако без пострадавших не обошлось.
«По прибытии подразделений выяснилось, что в арендованном складском помещении произошло загорание имущества на площади 20 кв. м. (горели аккумуляторы, пластиковые изделия и электрический погрузчик)», — сказано в сообщении.
Там отмечено, что еще до прибытия спасателей здание самостоятельно покинули двое мужчин 1979 и 1983 годов рождения.
«После осмотра медиками скорой медицинской помощи их госпитализировали с термическими ожогами и отравлением продуктами горения», — рассказали в министерстве.
По его данным, огонь повредил имущество на площади 30 кв.м., также в результате оказался поврежденным электропогрузчик, складское помещение — закопчено.
Причина происшествия устанавливается, добавили в МЧС.