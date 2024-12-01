В Севастополе при падении лифта пострадала женщина

По информации правоохранителей, инцидент произошел в многоквартирном доме на Лабораторном шоссе. В результате падения лифтовой кабины получила перелом позвоночника и другие травмы 34-летняя местная жительница, ее госпитализировали.
«Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан). Также будет дана оценка работе лиц, ответственных за обслуживание и ремонт лифтового оборудования», — уточнили в региональном управлении СК.
Ранее аналогичный случай произошел в Краснодаре. Согласно отчету Российского лифтового объединения, в стране из 581 тыс. эксплуатируемых лифтов 72 тыс. отработали стандартный срок в 25 лет.
Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Лифты неподъемные».