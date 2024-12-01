В Севастополе при падении лифта пострадала женщина

«Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан). Также будет дана оценка работе лиц, ответственных за обслуживание и ремонт лифтового оборудования», — уточнили в региональном управлении СК.