Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнем Новгороде завели дело на подростка, устроившего смертельное ДТП

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек — РИА Новости. Уголовное дело возбудили на 16-летнего подростка, севшего пьяным за руль каршерингового автомобиля и попавшего в смертельное ДТП в Нижнем Новгороде, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Источник: © РИА Новости

Ранее пресс-служба МВД региона сообщила о том, что семеро подростков ночью в воскресенье попали в ДТП на каршеринговом автомобиле. Один из юных пассажиров погиб, 16-летний водитель и пятеро пассажиров, в том числе четыре девушки 2007, 2008, 2009 и 2010 годов рождения получили травмы.

«Предварительно установлено, что несовершеннолетний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительских прав, управлял легковым автомобилем, в котором находились несовершеннолетние пассажиры. Двигаясь по проезжей части в поселке Звезда, он не справился с управлением и съехал в кювет, после чего произошло опрокидывание автомобиля. В результате ДТП 16-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, без права на управление транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).