В Нижнем Новгороде завели дело на подростка, устроившего смертельное ДТП

«Предварительно установлено, что несовершеннолетний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительских прав, управлял легковым автомобилем, в котором находились несовершеннолетние пассажиры. Двигаясь по проезжей части в поселке Звезда, он не справился с управлением и съехал в кювет, после чего произошло опрокидывание автомобиля. В результате ДТП 16-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.