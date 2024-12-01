В Нижнем Новгороде завели дело на подростка, устроившего смертельное ДТП

Ранее пресс-служба МВД региона сообщила о том, что семеро подростков ночью в воскресенье попали в ДТП на каршеринговом автомобиле. Один из юных пассажиров погиб, 16-летний водитель и пятеро пассажиров, в том числе четыре девушки 2007, 2008, 2009 и 2010 годов рождения получили травмы.
«Предварительно установлено, что несовершеннолетний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительских прав, управлял легковым автомобилем, в котором находились несовершеннолетние пассажиры. Двигаясь по проезжей части в поселке Звезда, он не справился с управлением и съехал в кювет, после чего произошло опрокидывание автомобиля. В результате ДТП 16-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, без права на управление транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).