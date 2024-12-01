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Видео обгоревшего самолета «Сочи-Анталья» появилось в сети

Самолет «Сочи-Анталья», где загорелось топливо, находится в аэропорту Турции.

Самолет Sukhoi Superjet 100 совершил жесткую посадку в аэропорту Турции неделю назад. После этого загорелось топливо. Огонь повредил обшивку задней части фюзеляжа. О чем можно судить по видео, которое появилось в сети.

На кадрах видно его состояние на сегодняшний день. Сейчас пострадавший борт находится на стоянке. В Росавиации ранее заявляли, что борт можно эксплуатировать, ведь причина посадки не в конструкции самолета. Расследование происшествия продолжается.

Самолет, летевший из Сочи в Анталью, загорелся после приземления вечером 24 ноября. Огонь начался из-за вытекшего топлива. На борту находились 95 человек, в том числе 6 членов экипажа. В ЧП никто не пострадал.