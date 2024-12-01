В Татарстане лоб в лоб столкнулись две «Лады», два человека пострадали

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы, в ДТП пострадали два человека. Обе машины получили серьезные повреждения.
Судя по фотографиям очевидцев, «Ладе» 13-й модели пришлось вскрывать крышу, потому что пассажиры оказались зажаты в легковушке.
В Агрызе Лада 13-й модели столкнулась лоб в лоб с Ладой Грантой.
Как сообщили «Татар-информу» очевидцы, в ДТП пострадали два человека. Обе машины получили серьезные повреждения.
Судя по фотографиям очевидцев, «Ладе» 13-й модели пришлось вскрывать крышу, потому что пассажиры оказались зажаты в легковушке.