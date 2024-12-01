В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на производстве полистирола

Пожар на улице Испытателей в микрорайоне Кольцово произошел сегодня, 1 декабря, днем, его изначальная площадь составляла 1 тыс. кв. м. Управление Роспотребнадзора по области в связи с пожаром на складе призвало жителей использовать маски и респираторы при необходимости выйти на улицу. Лаборатория МЧС превышения вредных веществ в воздухе не выявила.