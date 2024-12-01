В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на производстве полистирола

По словам начальника ГУ МЧС по Свердловской области Виктора Теряева, тушение пожара было затруднено «полным отсутствием водоснабжения» на объекте. «Пришлось протягивать магистральные линии на расстояние более 400 м. Мы привлекли пожарный поезд, задействованы 3 магистральные линии, подано 12 пожарных стволов, организовано 3 участка боевых действий», — сказал он.
Господин Теряев отметил, что до прибытия подразделений пожарной охраны из горящего цеха самостоятельно эвакуировались 70 человек. «Информация поступала об одном пострадавшем, после осмотра медперсоналом работник цеха от госпитализации отказался», — добавил начальник ГУ МЧС по региону.
Прокуратура Октябрьского района Екатеринбург взяла на контроль доследственную проверку в связи с пожаром на территории промышленной зоны. «Устанавливаются причины и источник возгорания. В том числе рассматривается в качестве причины пожара версия о неисправности сушильной камеры», — отметили в ведомстве.
Пожар на улице Испытателей в микрорайоне Кольцово произошел сегодня, 1 декабря, днем, его изначальная площадь составляла 1 тыс. кв. м. Управление Роспотребнадзора по области в связи с пожаром на складе призвало жителей использовать маски и респираторы при необходимости выйти на улицу. Лаборатория МЧС превышения вредных веществ в воздухе не выявила.