Соседка Софии Ротару по даче в Крыму отсудила у певицы 28 квадратных метров земли

Дом с участком пытались продать за 65 миллионов рублей после отъезда звезды в Италию. Но помешал кадастр, по которому выяснилось, что за годы владения София Владимировна откромсала у соседнего участка 28 квадратных метров. Их отсудили только в этом году. Ротару переписала недвижимость на своего сына Владимира Евдокименко, который снова пытается выйти на сделку. Хоть с кем-то — цена заоблачная, и покупатель ищется неохотно.