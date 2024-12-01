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Соседка Софии Ротару по даче в Крыму отсудила у певицы 28 квадратных метров земли

Почти треть сотки чернозёма мешали народной артистке продать фазенду под Ялтой за 65 миллионов рублей.

Источник: Reuters

Дом с участком пытались продать за 65 миллионов рублей после отъезда звезды в Италию. Но помешал кадастр, по которому выяснилось, что за годы владения София Владимировна откромсала у соседнего участка 28 квадратных метров. Их отсудили только в этом году. Ротару переписала недвижимость на своего сына Владимира Евдокименко, который снова пытается выйти на сделку. Хоть с кем-то — цена заоблачная, и покупатель ищется неохотно.

Как нам рассказали соседи, они не видели хозяйку на лужайке уже около 10 лет. При этом сад размером в 15 соток выглядит ухоженным. Трёхэтажный дом также регулярно убирают. Найти его, кстати, проще простого — вилла стоит в минуте от Никитского ботанического сада.

недвижимость