После протестов в Грузии госпитализированы 44 человека

Сколько человек получили травмы, но не были госпитализированы, не уточняется. «Десяткам граждан, в том числе представителям СМИ и правоохранительных органов, была оказана помощь на месте и госпитализация не потребовалась», — говорится в сообщении Минздрава Грузии (цитата по Ambedi).
Вчера, 30 ноября, было известно как минимум о 20 пострадавших журналистах и 42 полицейских. Число получивших травмы митингующих власти страны не называли.
28 ноября в Грузии началась новая волна протестов на фоне решения правящей партии «Грузинская мечта» перенести начало переговоров о вступлении страны в Евросоюз как минимум на конец 2028 года. За три дня митингов задержаны около 200 человек, в их числе 8 россиян, а также гражданин Белоруссии и США. Полиция для разгона протестующих использовала водометы и слезоточивый газ.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что считает парламент страны нелегитимным. Она намерена оставаться на своем посту до тех пор, пока в стране не проведут новые парламентские выборы. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президенту так или иначе придется сложить полномочия.