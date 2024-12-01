После протестов в Грузии госпитализированы 44 человека

28 ноября в Грузии началась новая волна протестов на фоне решения правящей партии «Грузинская мечта» перенести начало переговоров о вступлении страны в Евросоюз как минимум на конец 2028 года. За три дня митингов задержаны около 200 человек, в их числе 8 россиян, а также гражданин Белоруссии и США. Полиция для разгона протестующих использовала водометы и слезоточивый газ.