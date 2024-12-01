В Сирии сообщили о выводе из строя некоторых центров связи в Алеппо

«Мы находимся в координации с властями в Алеппо, чтобы поддерживать все возможное оборудование и обеспечить беспрерывную связь и интернет-услуги. Некоторые центры подверглись вандализму, часть из них вышли из строя», — приводит заявление министра газета «Аль-Ватан». По его словам, ведется работа по восстановлению, но она затруднена из-за нехватки энергоносителей.