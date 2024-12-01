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В Германии арестовали подростка, готовившего теракт на рождественской ярмарке

В немецком городе Эльмсхорн задержали 17-летнего Эмина Б. по подозрению в подготовке теракта. Как передает газета Bild, он готовился врезаться в толпу людей на грузовике и атаковать дипломатические учреждения.

Источник: Reuters

Перед задержанием американские спецслужбы передали немецким правоохранителям данные о том, что Эмин Б. состоит в чатах, которые связаны с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). Следственные органы Германии подтвердили, что подросток переписывался с кураторами из Ирака и Марокко.

По информации следствия, Эмин Б. купил компоненты для создания взрывного устройства. Он также взял несколько уроков вождения, чтобы научиться управлять грузовиком. Задержанный планировал въехать в толпу людей на грузовике на рождественской ярмарке.

Полиция Германии также задержала Белала Р., который, по версии следствия, участвовал в подготовке теракта. Во время обысков в его квартире у мужчины изъяли горючие материалы, пиротехнику и электронные устройства.