В Германии арестовали подростка, готовившего теракт на рождественской ярмарке

Перед задержанием американские спецслужбы передали немецким правоохранителям данные о том, что Эмин Б. состоит в чатах, которые связаны с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). Следственные органы Германии подтвердили, что подросток переписывался с кураторами из Ирака и Марокко.