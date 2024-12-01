Летевший в Сочи самолет экстренно вернулся в аэропорт Минвод

Утром в воскресенье, 1 декабря, самолет Sukhoi Superjet 100−95 авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс Минеральные Воды — Сочи, был вынужден экстренно вернуться в аэропорт вылета. На борту находились 105 человек, в том числе четыре члена экипажа.