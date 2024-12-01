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Летевший в Сочи самолет экстренно вернулся в аэропорт Минвод

У самолета сработали датчики неисправности топливного фильтра.

Утром в воскресенье, 1 декабря, самолет Sukhoi Superjet 100−95 авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс Минеральные Воды — Сочи, был вынужден экстренно вернуться в аэропорт вылета. На борту находились 105 человек, в том числе четыре члена экипажа.

По предварительной информации, причиной срочного изменения курса самолета стало срабатывание датчика неисправности топливного фильтра. Telegram-канал «Авиаторщина» поясняет, что датчики показали засорение топливных фильтров в обоих двигателях.

«Сигналы срочности и бедствия экипаж декларировать не стал. В Минводах была объявлена тревога с “синим” кодом», — говорится в сообщении telegram-канала.

Инцидент расследуют специалисты следственного отдела на транспорта ЗМСУТ СК РФ. Они намерены установить все обстоятельства произошедшего.

Пассажиров отправили в Сочи на резервном самолете. Неисправный борт отправили на техническую диагностику.