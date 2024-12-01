Польский дальнобойщик устроил ДТП с участием 50 автомобилей в Германии

Полиция преследовала водителя грузовика, замеченного за опасной ездой от города Нойса. Он игнорировал требования остановиться, развил высокую скорость и совершал опасные маневры. В итоге около города Вупперталь он выехал на встречную полосу движения и столкнулся с несколькими машинами, после чего остановился.