Польский дальнобойщик устроил ДТП с участием 50 автомобилей в Германии

Полиция преследовала водителя грузовика, замеченного за опасной ездой от города Нойса. Он игнорировал требования остановиться, развил высокую скорость и совершал опасные маневры. В итоге около города Вупперталь он выехал на встречную полосу движения и столкнулся с несколькими машинами, после чего остановился.
В результате инцидента пострадали 26 человек, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают оперативные службы.
Местные правоохранительные органы арестовали 30-летнего виновника аварии. Отмечается, что он был в нетрезвом состоянии и, возможно, употреблял запрещенные вещества.
«В общей сложности в аварии пострадали 50 автомобилей. Сумма общего имущественного ущерба все еще неясна», — заявили изданию следователи.
Ранее, 19 октября, 13 человек в Токио получили ранения разной степени тяжести в аварии с участием семи автомобилей, в том числе грузовика. ДТП произошло в тоннеле Тамагава на столичной скоростной автомагистрали в округе Ота.