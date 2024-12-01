Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польский дальнобойщик устроил ДТП с участием 50 автомобилей в Германии

Польский дальнобойщик устроил массовое ДТП с участием 50 автомобилей на дороге около немецкого города Вупперталь. Об этом в воскресенье, 1 декабря, написала газета Bild со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник: Reuters

Полиция преследовала водителя грузовика, замеченного за опасной ездой от города Нойса. Он игнорировал требования остановиться, развил высокую скорость и совершал опасные маневры. В итоге около города Вупперталь он выехал на встречную полосу движения и столкнулся с несколькими машинами, после чего остановился.

В результате инцидента пострадали 26 человек, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают оперативные службы.

Местные правоохранительные органы арестовали 30-летнего виновника аварии. Отмечается, что он был в нетрезвом состоянии и, возможно, употреблял запрещенные вещества.

«В общей сложности в аварии пострадали 50 автомобилей. Сумма общего имущественного ущерба все еще неясна», — заявили изданию следователи.

Ранее, 19 октября, 13 человек в Токио получили ранения разной степени тяжести в аварии с участием семи автомобилей, в том числе грузовика. ДТП произошло в тоннеле Тамагава на столичной скоростной автомагистрали в округе Ота.