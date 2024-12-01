Дети взрывали петарды: в Калининграде загорелся подвал девятиэтажки

«Чьи-то дети постоянно подрывают петарды, хулиганят. Я вышла на балкон и увидела, как огонь вырывается из цокольного этажа. Там ещё бомжик обосновался… Непонятно кто поджёг. Пожарные быстро потушили, на месте через 5 минут были уже и МЧС, и скорая, и полиция», — сообщила Надежда.