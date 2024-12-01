Дети взрывали петарды: в Калининграде загорелся подвал девятиэтажки

В Калининграде загорелся подвал девятиэтажки. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы и источник в экстренных службах региона.
ЧП произошло в воскресенье, 1 декабря, около 15:00, на ул. Эльблонгской. Жители высотки и соседних домов почувствовали запах дыма и увидели, как из-под балкона первого этажа вырывается пламя.
«Я позвонил пожарным, возможно, ещё кто-то из соседей. Пожарные очень быстро приехали, быстро потушили пламя», — рассказал жилец дома Алексей.
Незадолго до ЧП калининградец заметил во дворе дома подростков, которые поджигали петарды. По словам молодого человека, не исключено, что они причастны к пожару. Другая свидетельница живёт в доме напротив, она тоже грешит на малолетних хулиганов.
«Чьи-то дети постоянно подрывают петарды, хулиганят. Я вышла на балкон и увидела, как огонь вырывается из цокольного этажа. Там ещё бомжик обосновался… Непонятно кто поджёг. Пожарные быстро потушили, на месте через 5 минут были уже и МЧС, и скорая, и полиция», — сообщила Надежда.