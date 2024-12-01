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Почти сто человек покинули спа-зону в «Лебяжьем» из-за проблем в парилке

МИНСК, 1 дек — Sputnik. Возгорание обшивки произошло сегодня в парильном отделении бани аквапарка «Лебяжий», сообщили в МЧС Беларуси.

Источник: Telegram / МЧС Беларуси

Там отметили, что еще до прибытия спасателей на место происшествия персонал аквапарка самостоятельно смог справиться с проблемой.

«По прибытии подразделений МЧС выяснилось, что произошло тление обшивки в парильном отделении бани на первом этаже. Еще до прибытия спасателей около ста человек самостоятельно покинули спа-зону, а тление было ликвидировано персоналом объекта», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, добавили в министерстве.

Не первый инцидент в Минске за день

Как сообщалось, сегодня спасатели МЧС также выезжали на Минский инструментальный завод, где произошло возгорание в одном из складских помещений.

По данным министерства, информация о том, что произошло возгорание, поступило на номер «112» в 9:02. На место происшествия оперативно прибыли подразделения спасателей, и в 9:21 пожар был ликвидирован, однако без пострадавших не обошлось.

«По прибытии подразделений выяснилось, что в арендованном складском помещении произошло загорание имущества на площади 20 кв. м. (горели аккумуляторы, пластиковые изделия и электрический погрузчик)», — говорилось в сообщении МЧС.

Там отмечалось, что еще до прибытия спасателей здание самостоятельно покинули двое мужчин 1979 и 1983 годов рождения. После осмотра медиками они были госпитализированы с термическими ожогами и отравлением продуктами горения.

МЧС