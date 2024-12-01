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В Самаре семь человек эвакуировали во время пожара в цветочном магазине 1 декабря

В Самаре пожарным пришлось эвакуировать семь человек во время пожара.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 1 декабря, в Советском районе Самары произошел пожар в цветочном магазине, который находится на первом этаже многоэтажного жилого дома. Об этом сообщили в региональном МЧС России по Самарской области.

— В 16:20 поступила информация о том, что по адресу: ул. Победы, дом 6, горели стеллажи и продукция в цветочном магазине. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, — говорится в сообщении.

Пожарные эвакуировали из помещения семь человек. Сообщается, что пожар локализован в 16:45. Никто не пострадал.

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