В Воронеже сняли на видео пожар в многоэтажке на улице Юлюса Янониса

В воскресенье, 1 декабря, пожар произошел в девятиэтажном жилом доме в Советском районе Воронежа по адресу: улица Юлюса Янониса, 11. По информации регионального ГУ МЧС, загорелась двухкомнатная квартира на первом этаже здания. Пожарные вывели 12 человек, четверо из которых были эвакуированы с масками спасаемого. Горожане опубликовали видео пожара в социальных сетях:
По официальной информации МЧС, вызов поступил в 14:32. На месте ЧП работали пять отделений — 20 человек и пять единиц спецтехники. Пожар ликвидировали в 14:46. Пламя повредило две комнаты на общей площади 35 кв. м.
Ранее в Коминтерновском районе Воронежа произошел пожар в недостроенном двухэтажном здании на улице Крайней — там вспыхнули стройматериалы.