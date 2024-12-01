В Воронеже сняли на видео пожар в многоэтажке на улице Юлюса Янониса

В воскресенье, 1 декабря, пожар произошел в девятиэтажном жилом доме в Советском районе Воронежа по адресу: улица Юлюса Янониса, 11. По информации регионального ГУ МЧС, загорелась двухкомнатная квартира на первом этаже здания. Пожарные вывели 12 человек, четверо из которых были эвакуированы с масками спасаемого. Горожане опубликовали видео пожара в социальных сетях: