В Махачкале произошел пожар на заправке

Ранее в этот день сообщалось, что произошел пожар в цехе по производству полистирола на улице Испытателей в Екатеринбурге. По данным МЧС, при пожаре пострадал один человек, 70 смогли самостоятельно эвакуироваться. Спасателями были ликвидировано открытое возгорание.