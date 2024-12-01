В Махачкале произошел пожар на заправке

«На проспекте Мирзабекова огонь охватил заправочные колонки и автомобиль. Пожар локализован на 20 кв. м», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что пострадавших нет.
На месте работают 26 спасателей и семь единиц техники.
На видео с места происшествия видны пожарные, тушащие возгорание. Часть козырька здания обгорела и повреждена.
Ранее в этот день сообщалось, что произошел пожар в цехе по производству полистирола на улице Испытателей в Екатеринбурге. По данным МЧС, при пожаре пострадал один человек, 70 смогли самостоятельно эвакуироваться. Спасателями были ликвидировано открытое возгорание.