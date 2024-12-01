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В Махачкале произошел пожар на заправке

В Махачкале загорелась заправка. Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщает пресс-служба МЧС России.

«На проспекте Мирзабекова огонь охватил заправочные колонки и автомобиль. Пожар локализован на 20 кв. м», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что пострадавших нет.

На месте работают 26 спасателей и семь единиц техники.

На видео с места происшествия видны пожарные, тушащие возгорание. Часть козырька здания обгорела и повреждена.

Ранее в этот день сообщалось, что произошел пожар в цехе по производству полистирола на улице Испытателей в Екатеринбурге. По данным МЧС, при пожаре пострадал один человек, 70 смогли самостоятельно эвакуироваться. Спасателями были ликвидировано открытое возгорание.