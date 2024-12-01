В Мстиславле три пьяных друга от скуки забросали яйцами автомобили и повредили беседки

В Мстиславле три пьяных друга заскучали, а потому забросали яйцами автомобили, повредили колеса одной из машин. Досталось и беседкам. Об этой истории рассказывает телеканал ОНТ со ссылкой на телеграм-канал «Обратная сторона».
Молодые люди 24 — 26 лет после домашних посиделок с алкоголем вышли на улицу: два друга стали провожать третьего. Вот только по дороге они заскучали и стали бросать яйца в припаркованные автомобили. Дальше объектом их внимания стали две беседки. Завершились бесчинства повреждением колес машины Opel складным ножом одним из друзей.
Именно владельцы авто обратились с утра к правоохранителям, увидев итоги вечеринки.
Тем временем в МЧС рассказали, что около ста человек покинули спа-зону минского аквапарка «Лебяжий» из-за тления в бане.
Также Транспортная инспекция будет проверять диспетчерские службы и выявлять таксистов-нелегалов в Беларуси.
А синоптик Дмитрий Рябов предупредил о европейской зиме в Беларуси со 2 по 8 декабря: «Положительная температурная аномалия этого периода в среднем достигнет 2−3 градуса».