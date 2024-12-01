В Мстиславле три пьяных друга от скуки забросали яйцами автомобили и повредили беседки

Молодые люди 24 — 26 лет после домашних посиделок с алкоголем вышли на улицу: два друга стали провожать третьего. Вот только по дороге они заскучали и стали бросать яйца в припаркованные автомобили. Дальше объектом их внимания стали две беседки. Завершились бесчинства повреждением колес машины Opel складным ножом одним из друзей.