Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Египта в Петербург

Трагедией обернулся полет для 63-летнего мужчины из Шарм-эль-Шейха в Петербург. Пассажиру стало плохо на борту вечером 30 ноября. Бортпроводники оперативно подошли к нему и пытались оказать первую помощь, но мужчине стало только хуже, он почти не реагировал на реанимационные действия. В итоге экипаж принял решение садиться не в Северной столице, а в Москве в Шереметьево. Медики ждали приземления борта и быстро подскочили к пострадавшему, но было уже поздно.