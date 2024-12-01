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Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Египта в Петербург

Пенсионеру попытались оказать помощь на борту, но ему стало только хуже, и он скончался.

Источник: Комсомольская правда

Трагедией обернулся полет для 63-летнего мужчины из Шарм-эль-Шейха в Петербург. Пассажиру стало плохо на борту вечером 30 ноября. Бортпроводники оперативно подошли к нему и пытались оказать первую помощь, но мужчине стало только хуже, он почти не реагировал на реанимационные действия. В итоге экипаж принял решение садиться не в Северной столице, а в Москве в Шереметьево. Медики ждали приземления борта и быстро подскочили к пострадавшему, но было уже поздно.

— Бригада реанимации констатировала смерть мужчины на борту. Пассажиров высадили из самолета для проведения следственных мероприятий, — пишет инсайдерский Telegram-канал «Авиаторщина».

Через четыре часа борт снова вылетел в Петербург. По факту смерти пассажира проводится проверка. Родственникам мужчины сообщили о его гибели.

несчастный случай