Итальянская полиция задержала белоруса без места жительства, который обокрал рестораны на шесть тысяч евро

Издание Genovatoday.it пишет, что итальянская полиция задержала 30-летнего белоруса без места жительства, который обокрал два ресторана на шесть тысяч евро.
Подозрение в краже из ресторанов региона Лигурия (город Лаванья и коммуна Кьявари) было предъявлено уже известному полиции белорусу после анализа записей местных видеокамер. Перед этим в органы правопорядка обратились двое владельцев ресторанов. Они указали в своих заявлениях, что, открывая свои заведения утром, увидели взлом окон. После этого они обнаружили пропажу товаров на солидную сумму в шесть тысяч евро. В числе пропавшего — и продукты.
Тем временем в белорусском Мстиславле три пьяных друга от скуки забросали яйцами автомобили и повредили беседки.
А в МЧС рассказали, что около ста человек покинули спа-зону минского аквапарка «Лебяжий» из-за тления в бане.
Также Транспортная инспекция будет проверять диспетчерские службы и выявлять таксистов-нелегалов в Беларуси.
А синоптик Дмитрий Рябов предупредил о европейской зиме в Беларуси со 2 по 8 декабря.