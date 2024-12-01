Итальянская полиция задержала белоруса без места жительства, который обокрал рестораны на шесть тысяч евро

Подозрение в краже из ресторанов региона Лигурия (город Лаванья и коммуна Кьявари) было предъявлено уже известному полиции белорусу после анализа записей местных видеокамер. Перед этим в органы правопорядка обратились двое владельцев ресторанов. Они указали в своих заявлениях, что, открывая свои заведения утром, увидели взлом окон. После этого они обнаружили пропажу товаров на солидную сумму в шесть тысяч евро. В числе пропавшего — и продукты.