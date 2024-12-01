Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Итальянская полиция задержала белоруса без места жительства, который обокрал рестораны на шесть тысяч евро

Белорус без места жительства обокрал рестораны в Италии на шесть тысяч евро.

Источник: Комсомольская правда

Издание Genovatoday.it пишет, что итальянская полиция задержала 30-летнего белоруса без места жительства, который обокрал два ресторана на шесть тысяч евро.

Подозрение в краже из ресторанов региона Лигурия (город Лаванья и коммуна Кьявари) было предъявлено уже известному полиции белорусу после анализа записей местных видеокамер. Перед этим в органы правопорядка обратились двое владельцев ресторанов. Они указали в своих заявлениях, что, открывая свои заведения утром, увидели взлом окон. После этого они обнаружили пропажу товаров на солидную сумму в шесть тысяч евро. В числе пропавшего — и продукты.

Тем временем в белорусском Мстиславле три пьяных друга от скуки забросали яйцами автомобили и повредили беседки.

А в МЧС рассказали, что около ста человек покинули спа-зону минского аквапарка «Лебяжий» из-за тления в бане.

Также Транспортная инспекция будет проверять диспетчерские службы и выявлять таксистов-нелегалов в Беларуси.

А синоптик Дмитрий Рябов предупредил о европейской зиме в Беларуси со 2 по 8 декабря.