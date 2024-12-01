В Уфе спасатели вытащили из полыньи собаку

В Уфе сотрудник Судоремонтно-строительного завода обратился в Единую дежурно-диспетчерскую службу с просьбой о помощи: собака провалилась под лед.
Собака, охранявшая территорию завода, не была привязана и свободно гуляла по окрестностям. Любопытство животного привело к печальному инциденту — пес решил пробежаться по заледеневшей глади старицы реки Белой и оказалось в полынье.
На помощь прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы и вызволили собаку из ловушки. К счастью, пес не пострадал и быстро вернулся к своим делам.
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