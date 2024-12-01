Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе спасатели вытащили из полыньи собаку

Уфимские спасатели вытащили собаку из реки.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе сотрудник Судоремонтно-строительного завода обратился в Единую дежурно-диспетчерскую службу с просьбой о помощи: собака провалилась под лед.

Собака, охранявшая территорию завода, не была привязана и свободно гуляла по окрестностям. Любопытство животного привело к печальному инциденту — пес решил пробежаться по заледеневшей глади старицы реки Белой и оказалось в полынье.

На помощь прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы и вызволили собаку из ловушки. К счастью, пес не пострадал и быстро вернулся к своим делам.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.