В Нижнем Новгороде задержали мать, оставившую младенца на снегу

Ранее пресс-служба МВД региона сообщила о том, что мать девочки ранее в поле зрения органов внутренних дел она не попадала. Всего в семье воспитывается четверо детей. Две пятимесячные девочки помещены в детскую городскую больницу, решается вопрос о помещении 10-летней дочки в социальное учреждение. Старший 14-летний сын находится у бабушки.