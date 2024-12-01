В Нижнем Новгороде задержали мать, оставившую младенца на снегу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек — РИА Новости. Женщину, оставившую раздетого младенца на снегу, задержали в Нижнем Новгороде, она объяснила свой поступок тем, что хотела прославиться, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Ранее сообщалось, что вечером 30 ноября женщина вынесла свою 5-месячную дочь на улицу и, положив в снег, издеваясь над ребенком, сняла видео. Девочка изъята и помещена в больницу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).
«Женщина, подозреваемая в покушении на убийство своего ребенка, задержана. Ей предъявлено обвинение. В ближайшее время в отношении неё будет избрана мера пресечения», — говорится в сообщении регионального СУСК.
На видео, опубликованном ведомством, женщина говорит, что снимала своего раздетого ребенка на снегу ради славы. «Хотела славы в интернете. Это была глупость с моей стороны», — заявила нижегородка во время разговора со следователем.
Ранее пресс-служба МВД региона сообщила о том, что мать девочки ранее в поле зрения органов внутренних дел она не попадала. Всего в семье воспитывается четверо детей. Две пятимесячные девочки помещены в детскую городскую больницу, решается вопрос о помещении 10-летней дочки в социальное учреждение. Старший 14-летний сын находится у бабушки.