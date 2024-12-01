СМИ: в Узбекистане задержали журналиста Алексея Пивоварова (иноагент)

Алексей Пивоваров сообщил в Telegram, что команду пригласили в полицию на беседу. По его словам, журналисты рассказали «о себе и своих планах». Журналистов отпустили, они направились в Ташкент, отмечает Hook.Report. По информации издания, полиция изъяла у съемочной группы весь отснятый материал о Каракалпакстане — республике, которая входит в состав Узбекистана. Алексей Пивоваров об этом не писал.