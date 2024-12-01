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СМИ: в Узбекистане задержали журналиста Алексея Пивоварова (иноагент)

Автора YouTube-проекта Редакция Алексея Пивоварова (признан иностранным агентом) вместе со съемочной группой задержали в Узбекистане, передает издание Hook.Report. Посольство России связалось с МИД Узбекистана для выяснения обстоятельств. Спустя примерно три часа журналиста отпустили из отделения полиции.

Источник: Youtube-канал "Редакция"

По информации Hook.Report, Алексея Пивоварова со съемочной группой задержали в городе Нукус после заявления от местного жителя и доставили в главное городское управление МВД. Вместе с ними была задержана узбекистанская журналистка Фериде Махсетова. Hook.Report отмечает, что Алексея Пивоварова отправили в отдельный кабинет.

На сообщения о задержании российских журналистов отреагировало посольство России в Узбекистане. «Посольство связалось с МИД Узбекистана для выяснения обстоятельств произошедшего. В случае необходимости окажем российским гражданам необходимую поддержку», — сообщило дипведомство в Telegram.

Алексей Пивоваров сообщил в Telegram, что команду пригласили в полицию на беседу. По его словам, журналисты рассказали «о себе и своих планах». Журналистов отпустили, они направились в Ташкент, отмечает Hook.Report. По информации издания, полиция изъяла у съемочной группы весь отснятый материал о Каракалпакстане — республике, которая входит в состав Узбекистана. Алексей Пивоваров об этом не писал.